V plavkách už ji na přehlídkovém mole neuvidíme: Dominika Mesarošová se do modelingu vracet nechce

Dominika Mesarošová Super.cz

Nenechala si ujít 25. výročí působení známé kartářky Helen Silvan. „Známe se krásných dvanáct let, Helen mi vykládala do doby, kdy jsem potkala prince na bílém koni a založila jsem rodinu, teď už ne. Staly jsme se ale blízkými kamarádkami,“ svěřila se Super.cz Dominika s tím, že ač je rodilá Pražačka, tak na Moravě se jí líbí a stěhování neplánuje.

„Vůbec ne, přítel tam má práci. Do Prahy ráda jedu, je to taková dovolená, ale nestačím si ani odpočinout, přijedeme na tři až čtyři dny, a pak se zase vracíme,“ prozradila Dominika, které dělá radost malý syn Eliánek. Na dotaz, zda nechce rozšířit rodinu, měla jasnou odpověď.

„Určitě ne, vždycky jsem si přála jedno dítě, chlapečka, a ten sen se mi splnil. Partner by možná chtěl, ale já se na to zatím netvářím,“ řekla se smíchem Mesarošová, kterou už prý jen tak na přehlídkovém mole neuvidíme. „Tohle přenechám mladším, myslím, že je to u nás tak malý rybníček, že to dopřeji jiným. Já jsem se stáhla, jsem maminkou na mateřské a mám úplně jiný byznys, takže teď modeling vůbec,“ dodala závěrem. ■