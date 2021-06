Nejznámější česká transgender modelka reagovala na Zemanova slova: Starý člověk, který často neví, co říká

Peťa Nitka Michaela Feuereislová

Sociální sítě jsou plné negativních reakcí na adresu českého prezidenta, a to nejen od menšin, z řad právě například trangender lidí, kteří se neztotožňují s pohlavní identitou, s níž se narodili, ale z široké veřejnosti.

Co na Zemanova slova říká jedna z nejznámějších transgender žen a první česká trangender modelka Peťa Nitka?

„Myslím si, že jakožto hlava státu by se měl vyjadřovat jinak. Dříve to byla k*nda sem, k*nda tam. To bylo ještě v pořádku,” míní Peťa.

„Ovšem říct, že lidé, kteří za to, jak se narodili, nemohou, jsou odporní, je smutné. Jen si představte nějakou mladou transgender dívku, která Zemana volila a po pár letech od svého prezidenta uslyší, že je mu odporná. Je to smutné. Nicméně beru to tak, že je to starý člověk, který často neví, co říká,” řekla Super.cz Peťa Nitka. ■