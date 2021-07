S blonďatou dračicí z komedií Byl jednou jeden polda se život nemazlil. Šestkrát potratila, ve 40 snahu o dítě vzdala

Petra Martincová Herminapress

„Byl v tu dobu ještě ženatý, ale už to nějak nefungovalo,“ vypráví s tím, že nikdy nechtěla být příčinou rozvratu něčího vztahu. Domlouval jí kolega Rudolf Hrušínský ml., že to Jaroslav myslí vážně. Jenže ona odjela studovat do Ameriky. Soukup se rozvedl a přiletěl za ní. „A bylo to jasné, ačkoliv do mě dost lidí hučelo kvůli věkovému rozdílu.“

V jejích šestadvaceti na ni působil mentálně podstatně mladší, plný energie. Co na to říkali rodiče? „Naši byli rozvedení, já žila od třinácti sama v Praze, pocházím z Luhačovic. Máma je bohém, brala to pohodově. Jarda mě nechal žít, jsem svobodná duše. Nechal mě cestovat, jezdit za kamarády, surfovat, neomezoval mě.“

O děti, které původně režisér už nechtěl mít, se pokoušeli od Petřiných 32 let. „Bez problémů jsem otěhotněla a pak potratila, což se stalo šestkrát. Odborníci přišli na to, že jde o genetickou chybu, asi bych měla stejný problém i s jiným mužem,“ svěřila Super.cz.

Průběhem let zkoušela všechno možné. „Já se nechtěla vdávat, papír pro mě nebyl důležitý, ale děti jsem chtěla mít v každém případě. Přesto jsem to ve čtyřiceti ustřihla, smířila se s tím. Jsem realista.“

Jednou Soukup přišel s návrhem, ať se vezmou. Odjeli za kamarádem knězem do Borkovan na jižní Moravě, který pár oddal. „Jako mladší jsem vnímala, jak na mě někteří kolegové koukají jako na zlatokopku. Přitom mi bylo jasné, že svatbou skončí moje kariéra. Stejně to měla Alena Mihulová s Karlem Kachyňou.“

Teď manželovi zajišťuje servis a trápí se, protože nejí. „Je strašně hubený, průběhem pandemie ztratil svalovou hmotu, byl zvyklý chodit pravidelně plavat,“ přiznala nám Petra, kterou loni obsadila Vanda Hybnerová do svého filmu Můžem i s mužem. ■