Očekávají fotky, úsměvy, objetí a sami se kolikrát chovat neumí. Anička Slováčková má zkušenost i s takovými fanoušky

Anna Slováčková Super.cz

Anna Slováčková (25) se po rozvolňování konečně postavila k mikrofonu a odzpívala jeden z prvních menších koncertů. „Strašně si to užívám, pokaždé mě to dojme, je to nával emocí,“ svěřila se na Buskingu pro Slunce zpěvačka a herečka.

Akce, která podporuje pouliční umění a nadaci Slunce, organizuje herečka Nikol Kouklová (31) již 4. rokem, a těší se velké přízni. I přes tropické teploty dorazila na pražské Jungmannovo náměstí spousta věrných fanoušků. Někteří jezdí za Aničkou téměř na všechny její koncerty.

„Ano, mám takové fanoušky, teď přijela jedna slečna až z Olomouce, to mě velmi potěšilo, že se v tomhle vedru plahočila přes celou republiku,“ říká s vděčností.

Na druhé straně má zkušenost i s těmi, kteří se ke známým tvářím chovají, jako by jim patřily. „Někteří mají daleko k nějakému ,prosím, dobrý den, děkuji, nashle,' ale já jsem asi nějak zvyklá,“ krčí rameny zpěvačka.

Anička dorazila na akci v krásných letních šatech s rudou rtěnkou na rtech a celá zářila. Nešlo přehlédnout, že jí vlasy po léčbě rakoviny opět dorůstají a po experimentech s barvami se přibližuje ke své přirozené barvě.

„Určitě to nechám narůst dlouhé a budu to pěstovat do délky. V jaké barvě, to ještě nevím, přešla jsem teď zpátky ke své barvě kvůli seriálu, takže asi záleží, co teď budu točit a jaké tam po mně budou chtít vlasy,“ vysvětluje.

Léto bude trávit hlavně pracovně, kromě dalšího natáčení Ordinace v růžové zahradě 2 má v plánu co nejvíc koncertovat. Anička už netrpělivě vyhlíží koncert spojený se křtem jejího prvního alba Aura, který se odehraje 12. srpna v Praze. ■