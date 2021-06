Eva Decastelo se s 8 kily navíc, která jí zaručila lepší poprsí, rozhodla poprvé v životě i sportovat

Eva Decastelo

„Mám plus 8 kilo, ale mám fantastický prsa,“ řekla Super.cz nedávno s tím, že se nyní může alespoň chlubit hrudníkem. A přestože Eva nikdy sportu příliš nepodléhala, tentokrát se rozhodla na své figuře zapracovat.

„Je to tak, sport není moje parketa, ale covid mi ukázal i jeho pozitivní stránku a to, jak každý říká, že se po jakékoliv sportovní aktivitě cítí skvěle, tak ano, i já jako absolutní nesportovec to mohu potvrdit,“ uvedla Eva, která se spolu s pohybem pustila i do dalších činností.

Rozhodla se navrhnout sportovní kolekci oblečení. „Je určena pro normální ženy, jako jsem já, tedy ty, které se ke sportu odhodlávají, nebo jsou i sportovně aktivní a hledají hlavně pohodlí a kousky uzpůsobené na ženské křivky,“ řekla Decastelo. ■