Rita Ora natáčí další sexy videoklip: V moři se cachtala v průhledných šatech

Rita Ora Profimedia.cz

Zpěvačka Rita Ora (30) se přesunula do Los Angeles, kde chystá novou muziku. Jak jsme nedávno psali, sešla se i s Jennifer Lopez (51), se kterou údajně chystají nějakou hudební či filmovou spolupráci.

Aktuálně blondýnka natáčí videoklip v mořských vlnách, ve kterých se před kamerou objevila v plavkách, přes které oblékla průhledné a kamínky osázené šaty. Na to, jak jí to v nich slušelo, se můžete podívat níže v galerii.

Zpěvačka se chystá začátkem července uvést nový singl, na kterém spolupracovala s DJ Sigalou, bude se jmenovat You For Me.

Pro dýdžeje to bude letošní první hudební počin. V loňském roce bodoval s hitem Lasting Love, na kterém spolupracoval se zpěvákem Jamesem Arthurem. Rita už má letos za sebou uvedení hitu Bang, který se dostal v hudebním žebříčku Billboard do první dvacítky. ■