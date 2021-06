Jeho holka je samý sval! Populární zpěvák má doma čerstvou mistryni v kulturistice

Olly Murs má doma mistryni v kulturistice Profimedia.cz

„Neporazitelný šampión. Šest měsíců přípravy, odložená soutěž i lockdown. S tím vším musela bojovat - a vyhrála. Ztratil jsem slova, jsem na tebe tak pyšný, drahá, a teď pojďme do mekáče, kde to cestou domů oslavíme. Tím tě rozmazlím,“ napsal Olly k fotografii ze soutěže.

Amelia vyhrála šampionát Velké Británie s názvem Pure Elite Pro bikini. Pro blondýnku to byla první výhra v takto vysoké soutěži.

S Ollym tvoří pár od roku 2019 a v loňském roce se zpěvák pochlubil, jak mu jeho partnerka pomohla zhubnout. Na proměnu se můžete podívat v galerii níže.

Murs byl své partnerce oporou po celou dobu příprav na soutěž, ale nyní se chystá zpátky do práce. Čeká ho turné i práce v televizi, kde už pár let moderuje talentové soutěže. Trochu se tak obává, jak to jejich vztah zvládne, když spolu poslední měsíce byli neustále, dokonce se sestěhovali.

„Amelia mi říká, že už se těší, až budu zase chodit do práce, ale bude to pro náš vztah šok, protože mě poznala jako člověka, který je s ní neustále doma. Uvidíme, co to s námi udělá,“ uvedl před časem pro deník The Sun. ■