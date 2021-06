Legendární fotbalista Siegl bude co nevidět dědečkem: Chce, aby vnuk dostal jméno, které se dědí po generace

Horst Siegl Profimedia.cz

„Jsem šťastnej, že to bude kluk a přál bych si, aby to byl fotbalista. Problém je v tom, že syn je sparťan a jeho partnerka slávistka, takže jsme hodně řešili jméno,“ svěřil Super.cz fotbalista s tím, že v jejich rodině se jméno Horst dědí už po generace.

„Asi by úplně neprošlo, kdyby vnuk vybíhal na slávistickém stadionu se jménem Horst, takže se snažíme, aby si to syn prosadil aspoň jako druhé jméno,“ říká s úsměvem Siegl.

Takhle se jeho syn s partnerkou dozvěděli, že čekají kluka.

O fotbalistech a hokejistech se traduje, že s žádnou ženou dlouho nevydrží a jsou přelétaví. To ale není případ Horsta, který s manželkou Zdeňkou žije skoro 40 let. „Já jsem s paní od mých 14 let. Zatajil jsem jí tehdy věk, řekl jsem, že je mi 16, jí bylo 15. Funguje nám to, jsem rád, že jsme se poznali v tom raném věku. Pocházeli jsme kousek od sebe z vesnic, ona dělala servírku v termálech, společně jsme jezdili autobusem domů a házeli na sebe očko,“ vzpomíná.

Bývalý fotbalista dorazil se svými kolegy a kamarády Ivanem Haškem a Jiřím Novotným do Muzea Lega, kde proběhlo odhalení unikátního modelu sparťanského stadionu, postaveného z populární dětské stavebnice. Na svou aktivní sportovní kariéru vzpomíná Siegl s láskou.

„Jsem rád, že jsem měl takhle dlouhou kariéru. Myslím, že byla úspěšná, mohla být úspěšnější. Naštěstí se mi vyhnulo zranění. Přišla fáze trenérská, která si myslím byla taky úspěšná. Žil jsem pár let i v zahraničí, na Slovensku nebo v Arábii.“

Později se vrhnul na podnikání, vlastnil hotel a začal se naplno věnovat svému Sigi teamu, za který kope i několik slavných tváří (Michal Hrdlička, Petr Suchoň, Jakub Kohák), pro které je fotbal koníčkem. „V letním období děláme radost vesnicím a městům, kde hrajeme exhibiční a charitativní zápasy,“ dodává nastávající dědeček Horst Siegl. ■