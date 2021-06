Proč dala hvězda filmů Byl jednou jeden polda vale šoubyznysu? Martincová se vrací, řekla si o roli manželovi režisérovi

Chalupářka Petra Martincová je na Šumavě spokojená. Foto: Vlaďka Merhautová, Super.cz

Zářila v bláznivých komediích Byl jednou jeden polda, ale už téměř patnáct let ze šoubyznysu zmizela. Herečku jsme objevili v šumavské obci, kde mají s manželem Jaroslavem Soukupem, režisérem, chalupu.

„Nešlo o dobrovolný odchod, přestali mě obsazovat. Musela jsem se s tím smířit, já nenávidím tlačení se někam na sílu. Škemrání, aby mě někdo do čehokoliv obsadil,“ řekla Super.cz Petra Martincová (52). Její manžel zrovna natáčí na Šumavě čtvrtou řadu úspěšného seriálu Policie Modrava. Málokdo ví, že vznikl právě kvůli Petře. Učila se němčinu, a tak koukala na romantické německy mluvené seriály.

„Natoč něco podobného ze Šumavy, jako je Doktor z hor,“ radila manželovi, který v té době neměl práci. „A protože jsme chodili v Srní do hospody a slyšeli spoustu příběhů, pustil se do psaní vztahového seriálu.“ Nabídl ho České televizi, která vůbec nereagovala. Na Nově se seriál líbil, jenže frčely kriminálky, takže měli požadavek, ať to přepíše na krimi.

Tím z toho Petra vypadla, cítí se typově komičkou. „Nemůžu hrát vyšetřovatelku,“ tvrdí se smíchem. Teď si o roli řekla. Pomohli spolužáci, s nimiž natočil režisér Ondřej Kepka před dvěma lety dokument o jejich ročníku na DAMU. Snímek Ročník 89 oslavovali a někteří do ní hučeli, proč nehraje.

Položila manželovi nůž na krk, ať jí napíše roli, čímž ho zaskočila. „Bude to Jardova labutí píseň, uzavřeme Modravu spolu, protože se seriálem končí,“ vysvětlila Super.cz. Zahraje si zdravotní sestřičku.

A co vůbec celé roky dělala? Osm let působila v hotelnictví v Rakousku. „Problémy narůstaly způsobem, že jsem od půlky října do dubna spala s telefonem na uchu, i během svátků.“ Jako manažerka měla na starosti všechno včetně účetnictví.

Aktuálně se vrhla na španělštinu, manžel točí dokument a bez znalosti jazyka to nejde. „Chodím do Institutu Cervantes, španělština je podstatně náročnější než angličtina, ale mám motivaci.“ ■