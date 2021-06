Kazmovo luxusní SUV se našlo v Kladně: Vyhrabal ho Jakub, který má vážně nemocného bratra

Kazma Super.cz

Před osmi měsíci Kamil Bartošek alias Kazma (36) vzbudil rozruch tím, že se rozhodl zakopat své SUV, do kterého navíc schoval milion, a vyhlásil soutěž, že kdo místo po registraci do soutěže na základě indicií najde, dostane auto i s penězi. Vůz v neděli v Kladně vykopal soutěžící Jakub.

Jakub chce peníze věnovat nemocnému sedmnáctiletému bratrovi, který jde na náročnou operaci s páteří a čeká ho dlouhá rekonvalescence a rehabilitace. Právě na to půjde většina peněz. Objevily se i spekulace, zda nebyl výherce dopředu domluvený.

"Mám svědomí křišťálově čisté. Před 24 hodinami jsem vybral pět finalistů. Jsem rád, že to vyhrál kluk s takovým příběhem. Skoro všichni finalisti nám ale říkali, že to chtějí dát na něco dobrého. Otázkou je, jestli by to udělali. Výherci, který dnes auto vykopal, věřím. Pokud udělá, co řekl, bude to skvělý a budu rád, že to auto a milion je v dobrých rukou," řekl Super.cz Kazma.

Mezi publikem Kazmy ale šumí i další otázky. Když Kazma sdílel poslední fotku vozu, byl bez nálepek, při velkolepém odhalení pak byl oblepený reklamou. Lidé také spekulují, zda auto bylo celou dobu tam, kde ho vykopali, zda jde o jedno a totéž auto, a zarazí i to, že po 8 měsících stání vůz bez problémů odjel a byl jako ze žurnálu, přestože z kontejneru se vyvalila voda.

"Vypadá to, že je auto v pořádku. Z kontejnerů se vylilo poměrně dost litrů vody. Bylo to zřejmě jen povrchové zranění, voda byla tak do třetiny kol. Uvnitř bylo vše v pohodě, seděl jsem v tom, jede to, svítí to," řekl Kazma. Zároveň ale dodal, že už má rozdělanou další show, která se "možná odehrála zrovna tady a nikdo o tom neví...". Že tímto projekt končí, nevěří ani někteří z fanoušků a čekají velké finále.

Celá akce trvala skoro pět hodin. Pět finalistů kopalo na louce u Kladna a doufalo, že malým bagrem narazí na kontejner, ve kterém bylo Kazmovo auto. A právě na Jakuba se usmálo štěstí. ■