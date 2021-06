Sestra největší hvězdy fotbalového nároďáku Patrika Schicka promluvila: Jaký je v soukromí?

Kristýna Schicková Super.cz

"Těšíme se z toho. Držíme mu palce, doufáme, že bude nejlepší hráč turnaje, to by byl obrovský úspěch. Rodiče na čtvrtfinále letěli, my s manželem bohužel nemohli, čekala nás pracovní cesta do Itálie," řekla Super.cz sestra Patrika Schicka, modelka Kristýna Schicková.

Patrik je vynikající fotbalista a také velký fešák. O fanynky rozhodně nemá nouzi. Nemusí mít jeho manželka Hanka, se kterou má osmiměsíční dceru, strach? "Mají krásný vztah, jsou spolu několik let, mají pevné pouto. Fotbalisti mají často rodiny v brzkém věku, žení se brzy. Patrik se nemá čeho bát, manželka také ne. Fanynky byly, budou, snad to jejich vztah neohrozí," usmívá se Kristýna.

Tlak a popularitu prý zvládá dobře. "Myslím, že úplně v pohodě. Dokonce si myslím, že je asi víc fanoušků, kteří dělají nátlaky, než fanynek, ti to možná prožívají ještě víc," vysvětluje.

Kristýna i Patrik mají děti v podobném věku. Zatím spolu ale kvůli vzdálenosti mezi místy, kde žijí, s potomky moc nepobyli. Schick kope za německý Bayer Leverkusen. "Od Vánoc jsme se viděli jednou nebo dvakrát s jeho manželkou a malou Viktorkou. Naše děti spolu nemůžou trávit víc času, nevyrůstají spolu, každý žijeme v jiné zemi. Teď po Euru snad bude mít Patrik víc času, přijede na pár dní do Česka. My se zase chystáme do Německa," dodala Schicková. ■