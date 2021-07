Hvězda Ordinace Morávková je ráda, že seriál nekončí: Se svou postavou žije už 11 let

Dana Morávková Herminapress

Je to pár měsíců, co se po 11 letech loučila s rolí v Ordinaci v růžové zahradě. Nova ale nakonec přehodnotila své rozhodnutí a Danu Morávkovou (49) tak opět čeká natáčení v roli lékařky Zdeny Suché. „Těším se moc, se Zdenou žiji už 11 let, to je pěkná životní etapa,“ řekla Super.cz herečka.