Největší krasavec Ordinace v seriálu zůstane: A dámy, smůla, je zadaný a přítelkyni měnit nehodlá

Robert Urban Super.cz

"Trošku líto mi to bylo, ale pokud diváci vydrží, tak uvidí, jestli se to třeba ještě nezmění. Mám hroznou radost z toho, že se bude točit dál, protože to vypadalo, že Ordinace opravdu skončí, ale diváci si o pokračování řekli. Každopádně budu Marice fandit ve StarDance," řekl Super.cz.

Robert se vedle herectví věnuje moderátorské práci v rádiu. Bavili jsme se i o tom, že jako velkého krasavce ho oslovovali i v oblasti modelingu a reklamy, ale vztah k tomu nemá. Zato miluje muzikály. Od prosince bychom ho měli vídat opět jako agronoma Ticháčka v Trháku.

Pokud jde o soukromí, jeho přítelkyně Andrea Kheilová je tanečnice a ve vztahu jim to klape. Svatbu ale zatím neplánuje a o ruku ji nepožádal. "Je mi pětatřicet a hledat si novou partnerku nemám v plánu. S tou, se kterou jsem teď, jsem spokojený a uvidíme, co budoucnost přinese," krčil rameny. ■