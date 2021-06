Jiří Krampol má za sebou první dovolenou se Zuzanou Bubílkovou: V Tunisku byl naposledy se zesnulou manželkou

Jiří Krampol Super.cz

Slovenská moderátorka ho rozhodně nenechala povalovat se na pláži. "Ona není normální člověk, to je hyperaktivní šílenství. Jednak jsme tam napsali pět pořadů, chodili jsme ale i cvičit a plavat. Sám bych tedy chodil také, ale ne v téhle míře. Ale je to bezvadná ženská, jsem rád, že s ní dělám," řekl Super.cz.

Tunisko bylo poslední zemí, kde byl Jiří předloni na dovolené se svojí zesnulou manželkou Hanou Krampolovou (✝59). "Bylo to zvláštní. Když jsme přijeli, měl jsem pocit, že se někde objeví. Ta vazba je pořád dost silná. Když jste s někým dvaatřicet let, nemůžete to jen tak hodit ze skály. Může vás rozptylovat, kdo chce, ale je to pořád zakořeněné. Když jsem doma, furt se mi to promítá. I odborníci říkají, že to trvá strašně dlouho," uzavřel. ■