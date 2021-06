Eva Burešová nečekaně promluvila o soukromí: Tady je odpověď na dotazy, zda stále tvoří pár s Přemkem Forejtem

Eva Burešová a Přemek Forejt Foto: archiv P. Forejta

Fanoušci nejsou příliš zvyklí na to, že by se Eva Burešová (27) vyjadřovala ke svému soukromí. Poprvé se o jejím vztahu s Přemkem Forejtem dozvěděli díky fotkám paparazzi fotografů. „Nebránila jsem se zveřejnění, jen jsme oba chtěli čas, až to budeme chtít zveřejnit sami,“ svěřila tehdy pro Super.cz.