Tereza Kerndlová otevřeně promluvila o léčbě vážně nemocné maminky

Zprávy o zdravotním stavu maminky popové princezny Kerndlové. Profimedia.cz

Pro Terezu je tato zkušenost o to bolestivější, neboť v minulosti zhoubnou nemocí prošel také její otec Laďa Kerndl. Nyní se ale snad blýská na lepší časy a mamince se daří lépe. „Hlavní léčebné procesy má maminka plně za sebou,“ svěřila se Super.cz Tereza.

Ta své milované rodiče co nevidět přivítá ve svém letním sídle ve vesnici Estepona v jižním Španělsku. „Po konzultacích s lékaři se mohla touto dobou konečně přesunout letecky do Španělska. Je pod stálým dohledem, a přestože diagnóza byla velice vážná, vše je na dobré cestě, protože její léčba zabrala,“ podělila se s námi o pozitivní zprávu zpěvačka.

„Nemůžeme být jako rodina šťastnější. Měli jsme o ni obrovský strach, což ale asi není nutno vysvětlovat ani popisovat. Důležité budou zase další výsledky, které budeme vědět v listopadu.“

Tereza nyní plánuje, jak logisticky nejlépe vymyslet přesun rodičů. Nejspíš dceru navštíví ještě předtím, než se s manželem budou vracet do Česka. „Už teď to plánujeme a nejspíš to vymyslíme tak, že se budeme do Česka vracet společně. Takže se uvidíme za pár týdnů,“ raduje se Kerndlová. ■