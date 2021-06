Zhubl šest kilo a je vzorný pacient: Dalibor Janda poprvé po operaci srdce ve společnosti

Dalibor Janda Super.cz

„Zpíval jsem po roce, myslím, že je to po 11 měsících. Loni v létě jsme stihli ještě udělat asi 5 koncertů k tomu výročí 40 let na profi scéně. Teď je to poprvé, co jsem vylezl na malé pódiátko. Vůbec nikde jsem nebyl. Volali mi, ať přijdu na nějakou akci, ale odříkal jsem to, nebavilo mě někam s těmi rouškami chodit,“ svěřil se Super.cz Dalibor Janda, kterého jsme potkali na 25. výročí působení známé kartářky Helen Silvan.

S tou je známý zpěvák již řadu let velký kamarád. „Známe se dlouho, určitě dvacet let, vzniklo to tak, že na mém koncertě v Lucerně jsem zpíval píseň Kde jsi a najednou se postavila jedna dáma a zakřičela tady jsem. Od té doby se přátelíme, voláme si, píšeme si a je kamarádka také mé ženy a dcery,“ prozradil zpěvák, kterému se po operaci daří skvěle a o svůj zdravotní stav se svědomitě stará.

„Šlapu na kole dvacet minut denně deset kilometrů. Snažím se také jíst zdravě. Jinak jsem v pohodě. Shodil jsem šest kilo, z toho mám radost. Jinak pan profesor Táborský, který se o mě teď stará, říká, že jsem vzorný pacient, takže říkám, že jsem vzorný pacient,“ svěřil se s úsměvem Dalibor Janda. ■