Heidi Janků (58) v lese pronásledoval neodbytný fanoušek: Novému muži by se ale nebránila. Tady jsou její požadavky

Jsou to čtyři roky, co zemřel její manžel Ivo Pavlík. Zpěvačka Heidi Janků (58) dlouho nebyla na nový vztah připravená, ale teď už by se vztahu nebránila. Začala už také cestovat, po Kanárských ostrovech se vypravila na Lipensko, kde jsme se potkali. "Už jsem plně očkovaná, tak už snad všechno bude fungovat, včetně vystoupení. Pár už jich mám za sebou," řekla Super.cz.

Právě na stezce v korunách stromů, což je místní adrenalinový zážitek, se Heidi stalo, že ji pronásledoval neodbytný fanoušek. "Pronásledoval mě, nevím, co tím sledoval. Byl mi pořád v patách," vyprávěla. Možná, že si říkal, že když už Heidi prohlásila, že vztahům je otevřená, mohlo by mu to vyjít. "Ale nebyl to můj typ," vysvětlila zpěvačka.

A jaký by měl být její nový partner? "Charismatický, ne tolik vlezlý jako ten fanoušek, hodný, vtipný, aby rozuměl trochu muzice. Asi bude těžké někoho takového potkat, ale snad se objeví," míní. Pokud jde o věk, jasné hranice nemá. "Staršího už jsem měla, tak bych mohla vyzkoušet něco jiného. Specifikovat nebudu, protože bych mohla někoho odradit. Asi bych neměla problém ani s pětadvacetiletým, ale on se mnou asi ano," smála se Heidi, která vypadá výborně a nepodstoupila prý ani jednu plastiku. ■