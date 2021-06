Princezna z Řachandy se vdala: Takhle to novomanželům slušelo na svatbě

Denisa Pfauserová Michaela Feuereislová

„Partnerovo příjmení budu mít v občance, už kvůli budoucím dětem, abych neměla problém je vyzvedávat ze školky. Ale v uměleckém si nechám svoje, aby se to lidem nepletlo," řekla Super.cz Denisa, která stihla svatbu do roka a do dne, protože přítel Honza ji o ruku požádal loni v srpnu na dovolené ve Francii.

Takhle to novomanželům slušelo na svatbě.

Instagram K. Krézlové

Když jsme nevěstu vyzpovídali tři dny před obřadem, byla pochopitelně velmi nervózní. „Potřebuju rozptýlení. Zapomněla jsem to nahlásit do divadla, takže večer před svatbou ještě hraju představení. Akorát bych seděla doma a takhle se uvolním," řekla Super.cz Denisa.

Veselka proběhla na statku v uvolněném vesnickém rázu, přesně tak, jak si nevěsta přála. A dokonce vyšlo i počasí, kterého se Denisa nejvíc obávala. Mezi hosty bylo i několik slavných tváří. Za družičku šla herečce například bývalá partnerka Vladimíra Polívky herečka Karolína Krézlová nebo Aneta Kernová či Andrea Bezděková. ■