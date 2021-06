Tímhle zadečkem bude letos natřásat ve StarDance: Podívejte se na královnu samby Lálovou v plavkách

Veronika Lálová Foto: archiv V. Lálové

Brunetka čas od času potěší své příznivce fotkou v plavkách, stejně jako nyní, kdy se oddávala slunečním paprskům u bazénu. Je to nejspíš jedna z posledních chvilek relaxu předtím, než jí začne maraton ve StarDance. Veronika by v létě ještě ráda odletěla na dovolenou do Itálie, pak už se její plány budou muset přizpůsobit taneční soutěži.

Předchozí ročníky byla Lálová zvyklá spíše na taneční partnery ve stejné věkové kategorii nebo i mladší, vzpomeňme na Zdeňka Piškulu (23) nebo olympijského vítěze Davida Svobodu (36). Ovšem letos si na tanečnici v České televizi připravili pořádnou výzvu. StarDance odtančí po boku prince z Popelky Pavla Trávníčka. Už teď je brunetce jasné, že má před sebou o něco náročnější úkol.

„Choreografie budou muset být samozřejmě podle toho zvolené, asi to nevidím na nějakou divočinu, ale spíše na elegantní tance. Ale uvidíme, třeba překvapíme, ještě jsme se tolik nepoznali, abych dokázala přesně styl choreografií určit,“ prozradila nedávno Super.cz Lálová, která se výzvy nebojí, stejně jako její parťák Trávníček.



„Mládí to vydrží a já stará osoba to musím vydržet taky. Ale říkám si, že když jsem přežil Pevnost Boyard, tak bych mohl přežít i StarDance,“ nechal se slyšet herec. ■