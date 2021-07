V divadle Karla Heřmánka ml. oblékají kostyméři, doma manželka: Jsem Nikolčin Ken. Radši se nechám, ať se nehádáme, říká

Karel Heřmánek ml. Super.cz

Pod svršky má síťované návleky na ruce, na hrudi kožené pásy - bondáže a jeho image doplní make-up i kontaktní čočky. Když na focení plakátu začal před objektivem předvádět grimasy a do role se vžil, šel z něj až strach.

V divadle mu s oblékáním pomáhá výtvarník, ale ani v soukromí nemusí řešit, co na sebe. Jeho žena Nikol Kouklová (31) módě rozumí, a tak to raději nechává na ní. „Já jsem takový Nikolčin Ken, vždycky si mě oblékne, jak potřebuje. A já se radši nechám, ať se nehádáme, manželka má vždycky pravdu,“ řekl Super.cz s nadsázkou herec. V opačném případě, když se někam obléká jeho žena, to ale funguje trochu jinak. „Slovo mám, ale jestli to ona dodrží nebo se podle toho zařídí, to už je jiná věc,“ směje se.

Poté, co začalo rozvolňování, a s ním se vrací k životu i kultura, se Karlovi i divadelnímu spolku rychle zaplnily diáře. Některé hry, stejně jako třeba filmy v kinech, stále čekají na svou premiéru.

„Než jsme začali zkoušet Cabaret, jsem dodělal monodrama, které se jmenuje Iliada, to teď spinká, protože jsme kvůli covidu neodpremiérovali a čekáme na léto. Budeme s divadlem hodně jezdit, čeká nás asi 15 zájezdů,“ svěřil plány Karel Heřmánek. Vůbec k prvnímu uvedení této hry dojde v Lidicích 7. srpna a výtěžek projektu Divadla Bez zábradlí a Památníku Lidice poputuje na Vojenský fond solidarity. ■