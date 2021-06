Jana Bernášková řeší vztahové trable s koučkou: Když mě manžel hodně štval, poslala jsem ho tam taky, říká

Jana Bernášková Super.cz

Herečka Jana Bernášková je 11 let v manželství s producentem a scénáristou Rudolfem Merknerem. Po takové době už ví, co je kořením jejich vztahu. „Jedna z důležitých věcí je humor, snažit se nebrat vážně, neprožívat se tolik a nebýt vztahovačný. Já jsem vztahovačná a můj manžel vlastně taky,“ rozesmála se v rozhovoru pro Super.cz krásná herečka.

„Vztah je strašná práce, to vždycky říkám kamarádkám, které jsou kratší dobu ve vztahu a mají pocit, že to opadlo a už to tam není,“ tvrdí Jana, kterou diváci brzy uvidí v novém seriálu Co ste hasiči, jehož premiéra se kvůli covidu přesunula na letošní léto.

O vztazích se herečka rozepsala i ve své první knize Jak přežít svého muže, která se stala bestsellerem. V případě partnerských neshod je podle ní důležitá hlavně komunikace a pomoct může také odborník

„Mluvit o tom, když to nefunguje, vzít si třeba i nějakého mediátora, někoho třetího, naslouchat si. A když nějaký problém je, tak mu dát čas, nic hned nehrotit, neodcházet a nebalit kufry,“ míní Jana. S pomocí někoho třetího má vlastní zkušenosti, takže nedává rady, které by nefungovaly.

„Mám svou koučku, takže s ní to často řeším a když už mě Ruda hodně štval, slušně řečeno, tak jsem ho tam poslala taky, a musím říct, že to docela pomohlo,“ říká s úsměvem herečka. ■