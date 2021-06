Slavný herec, který si zahrál v Přátelích, se povyšoval nad hvězdy seriálu: Jennifer Aniston popsala nepříjemný zážitek

Herci z Přátel mají z natáčení jeden nepříjemný zážitek. Profimedia.cz

Jak si mohli diváci všimnout při nedávném shledání hvězd Přátel ve speciálu Přátelé: Zase spolu, mezi herci panovala na place převážně pohodová nálada. Ovšem jeden ze slavných hollywoodských herců, který kývnul na pozvání do jedné z epizod, ji svým chováním trochu narušil.

„Myslel si, že je víc než všichni ostatní. Než celý sitcom,“ práskla v The Howard Stern Show na rádiu SiriusXM Jennifer Aniston (52).

Při čtení se producenti smáli, což hostujícího herce zjevně rozladilo. „Podívejte se, jak se smějí vlastním vtipům, přitom to ani není směšné,“ zavzpomínala na jeho reakci.

„Říkala jsem si, tak co tady jako děláš? S tímhle přístupem? Takoví my tady nejsme. Je to skvělé, přátelské prostředí a ty sem přijdeš a pose*eš nám to,“ vybavila si své tehdejší pocity.

Dotyčnému nejspíš došlo, že jeho chování nebylo na místě, ovšem omluvil se až po letech. „Prostě řekl, že byl ze všeho nervózní, a tak se nechoval nejlíp,“ dodala představitelka Rachel, ale protože je profesionálka, odmítla dotyčného jmenovat. ■