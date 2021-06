Poslední sbohem a hlasitý aplaus: Jan Kačer se loučí s Ninou Divíškovou (†84). Takhle na herečku vzpomínají kolegové

Slavní se přišli rozloučit s legendární herečkou. Super.cz

Do kostela Všech svatých ve Slivenci se dnes před 10. hodinou ráno sjela rodina, přátelé a kolegové zesnulé Niny Divíškové (†84), aby se s nezapomenutelnou herečkou, manželkou a maminkou naposledy rozloučili.

Po mši se před kostelem rozezněl několik minut trvající aplaus, za kterého byla přenesena rakev do vozu a rodina i blízcí mohli dát herečce poslední sbohem.

„Byla jako taková naše druhá máma, protože nás měla jako rodinu. Měla jsem tu čest a štěstí patřit 4 roky do jejího života a toho si cením nejvíc. Měla srdce na pravém místě,“ svěřila Super.cz herečka Bára Fišerová, která byla studentkou Niny Divíškové. Své kantorce přinesla osobní vzkaz v obálce. „Doufám, že si ho tam nahoře přečte,“ řekla dojemně.

Nejen rodina, ale i kolegové na pohřbu jen stěží udrželi slzy. „Znal jsem se s ní hodně maličko, ale měl jsem možnost s ní zkoušet v Divadle Bez zábradlí. Je to smutné,“ rozplakal se herec Zdeněk Žák, který bude v těchto dnech myslet hlavně na hereččina manžela Jana Kačera. V mysli se ke svému příteli ubírá také režisér Biser Arichtev, který herečku režíroval v seriálu Vyprávěj, kde hrála milovanou babi Bětu.

„Honza byl s Ninou 70 let, musí to být pro něj asi nejtěžší moment v životě. Upřímně bych to nechtěl nikdy zažít. Upřímnou soustrast celé rodině a všem pozůstalým,“ vzkázal manžel Veroniky Arichtevy (35).

Přítele a kolegu Jana Kačera přišel podpořit také herec a ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. „Byla to úžasná herečka, která patřila ke stálicím Činoherního klubu. Je to bolest, kterou člověk musí prožít a nějakým způsobem překonat,“ dodal. ■