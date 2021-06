Dvojí bolest první Popelky Evy Hruškové: Na pohřbu Libuše Šafránkové promluvila o smrti maminky

Eva Hrušková Super.cz

„Moje maminka odešla v krásném věku. Užila jsem si ji do dospělosti a sestra Janička se o ni postarala do poslední chvíle,“ svěřila se Eva Hrušková. Její maminka odešla v úctyhodném věku, a to doma ve spánku.

„Sestra se o ni starala s pomoci místních sester. Byl to už věk. Zastavilo se jí srdíčko, nebrala ani prášky, dožila se vysokého věku, bylo by jí v listopadu devadesát,“ svěřila se herečka, pro kterou byl pohřeb kolegyně Libušky Šafránkové o to těžší.

V následujících dnech totiž bude sama řešit poslední rozloučení s milovanou maminkou. „Nebe není vždy zalité sluncem,“ sdělila roztřeseným hlasem herečka. ■