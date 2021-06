Shodila kila, která nabrala během pandemie, a pózuje v bikinách: I pro cvičitelku Hanku Kynychovou to byla dřina

Hanka Kynychová Foto: archiv H. Kynychové

Před časem se nám cvičitelka Hanka Kynychová (53) svěřila, že i na její figuře zanechala stopy pandemická opatření. Konečně je s figurou opět spokojená, ale byla to i pro ni pořádná dřina, takže nás trochu uklidnila.

"Jsem ráda, že se mi před plavkovou sezónou podařilo dostat se opět do kondice a nějaká ta kila zase shodit. Každé ráno cvičím živě online patnáct minut posilování břicha a k tomu denně cvičím 2 - 3 hodiny a dodržuji low carb stravu," vypočítala.

Pracovně zatím úplně nadšená není, i když už mohla otevřít svoje fitko.

"V důsledku hezkého počasí a nejasných vládních nařízení není moje fitko tak plné, jak bych si představovala, proto celé léto pojedeme v omezeném režimu a většinu lekcí ve fitku vedu stále já. Pevně věřím, že vše ustojíme a na podzim bude situace pro všechny příznivější," doufá.

Protože jsou nyní sportovci raději v přírodě, rozhodla se uspořádat i cvičební pobyty mimo Prahu na čerstvém vzduchu. "V červenci vyrážím do Poděbrad a do mojí rodné Kroměříže a v srpnu pak kousek od Prahy do Hradištka v Posázaví," dodala. ■