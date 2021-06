Pohřeb Niny Divíškové (✝84): Jan Kačer dojemně zavzpomínal na milovanou manželku

Jan Kačer dojal přítomné svým proslovem. Foto: ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch / CNC / Profimedia

Dnes proběhlo poslední rozloučení s Ninou Divíškovou. Nezapomenutelná herečka odešla do hereckého nebe 21. června ve věku 84 let.

Mše svatá proběhla od 10 hodin v kostele v pražském Slivenci, kde herečka strávila většinu života se svým manželem Janem Kačerem. Nejprve se zvažovalo pouze tiché rozloučení, ale díky reakcím fanoušků a přátel se nakonec vdovec rozhodl pro obřad veřejný.

Mezi prvními příchozími byli herec Zdeněk Žák, herečka Barbora Fišerová nebo Jan Hrušínský, který na herečku dojemně zavzpomínal.

„Nina byla úžasná herečka, znal jsem ji hlavně jako ženu Jana Kačera, kterého jsem přišel podpořit," uvedl herec, který se jen včera účastnil posledního rozloučení s Libuší Šafránkovou.

"Nina byla dost speciální herečka, v tý svý duši a ve svém typu herectví. Pro mě měla jeden z nejkrásnějších hlasů vůbec. Určitě byla šťastná do konce svých dní a odcházela s velkou láskou a smířením," vzdala hold Bára Fišerová.

Pozůstalé dojal především proslov Jana Kačera: „Byli jsme spolu skoro 70 let a nestačili si všechno říct, tak bych to chtěl na poslední chvíli ještě stihnout. Bylo to mezi náma těžký, pracovali jsme v cizině, dělali jsme filmy, pozdě se vraceli domů, neustále se shledávali a loučili, pořád nám bylo smutno, a tak jsme seděli u telefonu, abysme byli v kontaktu aspoň na dálku,“ promluvil ke smutečním hostům.

S Janem Kačerem měla nezapomenutelná herečka tři dcery Simonu, Kláru a Adélu.

Nina Divíšková zářila na divadelních prknech i ve filmových a seriálových rolích. Diváci ji pamatují jako babi Bětu z Vyprávěj nebo ze seriálu Ulice. K jejím nejznámějším filmům patří například Příběhy obyčejného šílenství, Hra o jablko, Kytice nebo muzikálová komedie V peřině. Její domovskou divadelní scénou byl Činoherní klub, kde strávila 35 let života. ■