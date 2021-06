Takhle dnes vypadá fotbalová legenda Ivan Hašek. Čtyřnásobný děda se pochlubil rodinou

Ivan Hašek se synem a vnoučaty Profimedia.cz

Bývalý fotbalista a trenér Ivan Hašek (57) se po dlouhé době ukázal ve společnosti. Legendární fotbalista, který část profesního života prožil ve Spojených arabských emirátech, si nyní užívá hlavně svých vnoučat. „Jsem čtyřnásobným dědečkem, dvě vnoučata tady mám s sebou. Dvě jdou do první třídy, dalšímu jsou 4 roky a nejmladšímu 2,“ svěřil Super.cz na odhalení unikátního modelu stadionu Sparty z lega.

„Teď nikde netrénuju, tak jsem dědečkem na plný úvazek. Strašně mě to baví, ale vím, že zase přijde chvíle, kdy budu muset odcestovat někam do zahraničí, takže si to užívám. Vidím je často, bydlí kousek ode mě,“ prozradil dál Hašek.

Talent se u nich v rodině dědí. Fotbalu se věnují i jeho dva synové a zdá se, že ke sportu mají blízko také vnoučata. „Kopou všichni, ale do sportu je tlačit nebudu, pro mě je důležitý, aby z nich vyrostli slušní lidé,“ míní Hašek.

Co všechno se v jeho profesním životě událo poté, co ukončil aktivní fotbalovou kariéru?

„Působil jsem jako manažer Sparty, sportovní ředitel, ředitel reprezentace a tak dále. Pak jsem si udělal trenérskou školu a trénuji doteď. Je to prostě zábava, která je mým zaměstnáním i koníčkem,“ říká spokojeně Ivan Hašek, který se fotbalu nevzdal ani přesto, že by se mohl uplatnit v jiném oboru. „Vystudoval jsem sice právnickou fakultu, ale vůbec se tomu nevěnuju, zůstal jsem u fotbalu,“ vysvětluje.

Ivan Hašek je už roky ve spokojeném manželství. Zajímalo nás, jak s manželkou Kateřinou zvládali doby, kdy pracoval v zahraničí a většinu času cestoval. „Myslím, že jsme si zvykli, s manželkou jsme spolu od 18 let a pořád někde cestujeme. Paní za mnou dojíždí, ať jsem kdekoliv po světě,“ dodává s úsměvem. ■