Místnost v jeho domě je po strop nacpaná medvědy: Do bizarní sbírky vrazil tento muž (27) už miliony

Nicholas Cherrywood Profimedia.cz

„Vždycky zaujímali zvláštní místo v mém srdci,“ říká maskér z Dallasu v Texasu. „Už od sedmi let jsem je využíval ke komunikaci. Vyjadřoval jsem jejich prostřednictvím emoce, ke kterým jsem nemohl najít slova. Promenoval jsem se s nimi po domě, ale bral si je i do postele.“

Nicholas přiznává, že nebyl příliš výřečné děcko, ale s pomocí medvídků, kteří vyjadřují nálady, jeho rodiče hned věděli, jak na tom jejich hoch je.

„Jsem jim navěky vděčný. Udělali ze mě člověka, kterým jsem dnes,“ vzdal hold hračkám.

Medvídky nejprve dostával darem, později si je pořizoval z kapesného nebo peněz z prvních brigád.

„Někteří lidé investují do aut, značkových kabelek nebo bot. Já investuji do Care Bears. Je to návykové, ale nikdy bych kvůli medvědům nepřišel na mizinu,“ tvrdí, i když přiznává, že letos za ně utratil už téměř 1,5 milionu korun.

Přátelé a rodina ho v koníčku plně podporují. Medvědy také pravidelně daruje do dětských nemocnic nebo azylových domů pro lidi bez domova.

„Úsměvy, které jim vykouzlí, a potěšení, které přinesou, mi připomínají dětství. Život je o tom přinášet lidem lásku a radost,“ dodává. ■