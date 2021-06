Legenda Sparty Jiří Novotný: Manželství s krásnou blondýnkou nevydrželo, radost mu dělají vnučky

Jiří Novotný už nežije s manželkou Petrou, se kterou má dceru Nicole. Profimedia.cz

„Vídáme se, ale jak chodí pravidelně do školky, tak je nevídám každý den. Buď jezdím já k nim, nebo přijedou ony za mnou. Užívám si je strašně moc, můžu je rozmazlovat. Beru je na prolézačky, zmrzliny a zákusky, aby to rodiče moc neviděli, ale to asi dělá každý děda,“ svěřil Super.cz.

V průběhu rozhovoru přišla řeč i na manželku Petru a nás zajímalo, jaký je fotbalistův recept na dlouhodobě spokojené manželství. „To bych asi mohl těžko komentovat, protože to se nedá říct a další věc je, že s manželkou už nejsme,“ překvapil nás Novotný. „Ale vycházíme spolu velmi dobře. Manželka za mnou jezdí s vnučkami, vztahy máme dobré. Ale nevím, co bych poradil, buď to vydrží, nebo ne, to je život,“ řekl Super.cz smířlivě fotbalista.

Jiří Novotný spolu s kolegy a kamarády Ivanem Haškem a Horstem Sieglem dorazil na odhalení unikátního modelu stadionu Sparty z lega, který postavil majitel největší soukromé sbírky této populární stavebnice Miloš Křeček. Zeptali jsme se Novotného, jak vzpomíná na konec své aktivní fotbalové kariéry.

„Na Dukle jsem skončil ve svých 38-39 letech, končila mi smlouva a vedení se rozhodlo, že chce jít cestou mladších hráčů, takže jsme se domluvili. Zjistil jsem, že mi až tolik nechybí to pravidelné docházení na tréninky, být furt někde na cestách. Najednou jsem zjistil, že si můžu užívat i hokeje a dalších sportů a aktivit," dodává Jiří Novotný. ■