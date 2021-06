Tatiana Dyková se přišla rozloučit s Popelkou. Krásná slova o manželství Libušky s Josefem Abrhámem

Tatiana Dyková Super.cz

„Ženu nádherně namíchanou svou něžností a rošťáctvím a úžasnou hereckou a životní partnerku pana Abrháma,“ řekla Dyková, jež Šafránkovou naposledy viděla na premiéře filmu Odcházení, kde hrál hlavní roli Josef Abrhám (81).

„Každé setkání s ní byl zážitek. Věděla, co chce, a tak to prostě bylo. Dělala to tak neskutečně půvabným stylem, že jí vlastně všichni vyšli vstříc,“ vzpomínala. Pro Dykovou byla Šafránková obrovským vzorem i inspirací.

„Chodila jsem na její představení, sledovala jsem všechno, kde se objevila. I když to byly menší role, tak to byla vždycky taková perlička, to může člověk jenom koukat a tiše závidět a podvědomě nasávat. Byl to národní poklad,“ dodala. Šafránkovou měl v úctě i její manžel Vojta Dyk (35).

A právě manželství Josefa Abrháma a Libuše Šafránkové jim bylo velkou inspirací. „Vojta bohužel natáčí, tak nemohl přijít. Oba dva jsme je brali i jako partnerský vzor. Spoustě Čechů dávali naději, že má cenu spolu být, i když jsou v životě těžké situace. Pro manžele to byly vzory a pevné pojítko,“ míní Dyková. ■