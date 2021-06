Před pár dny utekl hrobníkovi z lopaty, rozloučení s Libuškou Šafránkovou si ale ujít nenechal

Aleš Cibulka vzpomínal na Libuši Šafránkovou. Super.cz

Ten ještě nedávno podstoupil akutní operaci v oblasti střev. Jen díky včasnému příchodu k lékaři se nemusel strachovat o svůj život. Pohublý moderátor už je v pořádku, rozloučení s milovanou herečkou si nenechal ujít.

„Vzpomínám na ni asi jako všichni čeští filmoví, televizní a divadelní diváci, možná ještě o to víc, že jsem měl tu čest se s ní několikrát potkat. Nemůžu se určitě řadit mezi její přátele, ale coby moderátor jsem měl několikrát tu čest s ní pracovat a spolupracovat a myslím, že všichni kolegové moderátoři vědí, co to znamená, když se řekne 'dělal jsem rozhovor s Libuší Šafránkovou',“ vzpomínal Cibulka.

„Ukořistit ji, získat si její důvěru, aby vstoupila do vašeho pořadu, a aby vůbec s vámi komunikovala, to bylo dobrodružství. Sice bylo složitější se k ní dostat, ale na druhou stranu jsem si na ní vážil, že není z těch hereček, o kterých víme, jak vypadá její koupelna, jak vaří a co dělala včera odpoledne,“ uvedl.

U ní byla velmi cenná její tajemnost, nedostupnost a to, že vlastně nikdo o ní moc nevěděl. Ale všichni ji milovali právě pro tu její skromnost,“ nechal se slyšet Cibulka. Ten si vzpomněl i na vtipnou historku ze setkání s Šafránkovou i jejím manželem Josefem Abrhámem (81). Poslechnout si ji můžete ve videu. ■