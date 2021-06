Tomáš Klus omládl v novém účesu a přiznal: Ubývají mi fanynky, ale rodina za to nemůže

Tomáš Klus Super.cz

"Jsem rád, že jsem se k divadlu vrátil, určitě jsem i omládl, protože mladý jsem byl, když jsem divadlo na vysoké škole hrál," řekl Super.cz Tomáš, který omládl i vizuálně díky novému sestřihu. "Trošku jsem to refreshnul, abych nějak na to léto, kdy budou festivaly a bude se hrát tohle divadelní představení, nějak vypadal. Tak jsem šel trošku do sebe a pak i na povrch," usmíval se.

Divadlo by rád nehrál jen jednorázově, ale pokud to časově zvládne, další nabídku by opět přijal. "Určitě by mě to bavilo. Strašně bych si chtěl zahrát nějakého zlouna a vyventilovat všechny svoje vnitřní démony. Byla by to taková terapie hraním, kterou divadlo snese, ba to vítá," míní.

Toho, že by kvůli záporné roli přišel o nějaké fanynky, neřeší. "Ony už mě totiž některé tak rády nemají. A nemůže za to manželka a tři děti, ale spíš moje názory," připustil, že kvůli svojí angažovanosti přichází i o sledující na sociálních sítích.

"Kvůli věcem, které jsou kontroverzní, tak se to děje. Ale myslím, že od toho tady jsme, abychom diskutovali své rozdílnosti. V pohledu na cokoli je diverzita strašně důležitá. V momentě, kdy bychom spolu všichni souhlasili, dopadlo by to daleko hůř. To už tady bylo, že jsme spolu všichni museli souhlasit. Teď buďme rádi, že se můžeme inspirovat jiným úhlem pohledu," míní. ■