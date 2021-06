Sexy herec Channing Tatum poprvé ukázal dceru, kterou má s krásnou herečkou: S dívenkou (8) rozněžnili fanoušky

Channing Tatum

„Ty, maličká, jsi moje všechno! Na tomhle snímku ses dívala na úplněk a vyprávěla mi legendu o mořské panně a úplňku. Pak jsme běželi do vody a přivolávali mořské panny. Říkala jsi, že jsi viděla ocas jedné z nich. Doufám, že si to jednou přečteš a zasmějeme se tomu. Byla to legrace,“ dojal sledující popiskem fotky.

Ti se v komentářích rozněžnili a většina se vzmohla jen na citoslovce nebo smajlíky v podobě srdíček.

S matkou Everly byl Tatum ženatý v letech 2009-2019. Ačkoliv jde z role do role, otcovství je pro něj stále prioritou. Dokonce napsal dětskou knížku The One And Only Sparkella, ke které ho inspirovala právě jeho dcera.

Channing aktuálně natáčí snímek Lost City of D, v němž se objeví po boku Sandry Bullock nebo Brada Pitta. ■