Je mu téměř 75 a pořád je fitness vzorem: Podívejte se na ohromný biceps Sylvestra Stalloneho

Sylvester Stallone Profimedia.cz

„Vyrazil jsem dnes do toho zatraceného fitka, i když se mi vůbec nechtělo. Ale dělat věci, do kterých se vám nechce, je klíčovým bodem za cestou k úspěchu. Navíc se musím připravit na to, že budu zase dělat nějakou tu akci ze staré školy,“ napsal k fotce s obřím bicepsem na Instagram představitel Rockyho.

Za pravdu mu dal v komentářích i Dwayne Johnson, který své svaly také živí tvrdou disciplínou. „Tenhle vrchol hovoří za vše, brácho,“ napsal mu pod fotku.

I když se to na Stalloneho Instagramu hemžilo samými pozitivními reakcemi, našel se i jeden vtipný od jeho dcery Sistine, která si do svého otce ráda rýpne. „Co to je? Štípnul tě komár?“ napsala pod fotku a dočkala se desítek lajků a komentáře od jednoho z otcových fanoušků, že by muselo jít o opravdu velkého komára. ■