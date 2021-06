Moravák Petr Bende pláče nad zničenými vesnicemi: Je to šílené, Mikulčice jsme měli jako domovskou scénu

Petr Bende

Sám je z Moravy, ale přesídlil do Ostravy, odkud sledoval tragédii svých milovaných míst. Zpěvák Petr Bende (43) má na Moravě spoustu známých a kamarádů. " Doufám, že budou všichni v pořádku. Je to šílené, co se tam s tornádem prohnalo, " řekl Super.cz Petr.

"V Hodoníně jsme nedávno hráli. Mikulčice máme taky jako domovskou scénu a celá Morava je moje milovaná. Rodiče naštěstí nežijí na jihu, ale u Velké Bíteše, takže je to nezasáhlo," pokračoval zpěvák, který na Moravě natáčel i svůj nejnovější letní videoklip Do peřin. "Vím, že teď nikomu do tance není, ale snad aspoň trocha toho optimismu, který jsme chtěli do písně dát, někoho potěší," doufá.

"Chtěl bych udělat živý stream u mě na Facebooku v neděli a zaměřit ho na pomoc Moravě. Bude se určitě dělat i nějaký koncert, ale to až postupem času. Jak jsem říkal, v Hodoníně jsme hráli před čtrnácti dny, teď jsou tam všechny programy zastavené, je to šílené," uzavřel. ■