Vybavte svou rodinu na cesty krabičkami plnými zábavy

Hledáte hry, které s vámi procestují celý svět? Objevte hry plné zábavy v praktickém plechovém obalu. Vezměte si je s sebou do kufru či batohu a bavte se.

Na dovolenou balíme jen to nejnutnější nebo nejmilejší a v co nejpraktičtějších obalech. A protože legrace ve volných dnech nesmí chybět, nechte se inspirovat a objevte skvělé hry v plechovce plné zábavy. Nejen že přinesou spoustu smíchu a dobré nálady, ale taky pomohou rozvíjet postřeh, logické myšlení a další dovednosti. Kterou si vyberete vy?

Edice her GRABOLO

Trénink postřehu a paměti? S rychlou hrou GRABOLO, která vyšla v několika obměnách pro různé věkové skupiny si užijete spoustu zábavy. Kdo jako první najde kartu, odpovídající hodu kostkou, vyhrál kolo. A pak třeba celou hru! Hra pro šikovné oči a hbité ruce si získá celou vaši rodinu.

GRABOLO v klasické verzi obsahuje karty s čísly, ve verzi Junior pak barevné obrázky. Skvělou obměnou je GRABOLO 3D, kde nesbíráte karty, ale dřevěné figurky. Kromě verze 3D jsou díky praktickému provedení všechny ostatní varianty GRABOLA vhodné i k vodě. Zabalte plechovou krabičku plnou zábavy do tašky a sledujte, co se bude dít.

Hra KOCKATOO plná zvuků pro skvělou zábavu

Karetní hry k vodě plné zábavy

Postavte opevnění svého hradu. Sbírejte potřebné karty a vybudujte hradby jako první. Karetní hra FORT zabaví celou rodinu. Díky voděodolným kartám v praktickém a skladném plechovém obalu je vhodná i k vodě a vleze se do každé tašky.

Hledáte hru pro malé děti i dospělé, při které rozhodně nebudete potichu? Vyzkoušejte hru KOCKATOO. Zapojte fantazii a pokuste se napodobit zvuky zvířat i běžných činností. Spoustu smíchu a legrace s touto hrou zažijete kdekoli. Je vhodná i pro děti od 5 let. Hra je v praktickém balení a karty ve voděodolné úpravě. Kdo bude nejrychlejší?

Trénujete rádi postřeh? Pak si oblíbíte hry KEETOO a IN SIDE OUT. Hledejte shodné nebo chybějící symboly a vyhrajte. Všechny části her jsou voděodolné a vy si tak zábavu můžete užít i na dece blízko vody. Praktické balení se vleze do každé kabelky nebo kufru.

Taktická hra KIVI pro zahřátí mozkových závitů

Pro stratégy je jako stvořená hra KIVI. Správná taktika i hod kostkami ovlivní, kdo vyhraje. Do posledního tahu není jasné, kdo je vítěz a vy si tak hru vychutnáte až do konce.

Máte rádi postřeh nebo spíš klidnější hru plnou přemýšlení? Vyberte si z naší široké nabídky her v plechovce, které sbalíte kamkoli nebo z dalších her pro skvělou zábavu dětí i dospělých.