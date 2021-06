Aneta Krejčíková po roce a měsíci přestala kojit svoji dcerku: Vrací se do práce

Aneta Krejčíková Super.cz

Jak sama přiznává, skloubit práci a dvě děti je velmi náročné. "Je to občas masakr. Jídlo, domácnost, děti, práce... Doma je neuvěřitelný bordel," směje se herečka. "Tonička začala brzy chodit, už v deseti měsících, a je to takový 'zdrhač'. Takže to není o tom, že si sednu v klidu na kafe. Je to teď docela nářez. Ale opakuju se stále znovu: jsem za děti velmi vděčná," zdůrazňuje.

Před měsícem Aneta přestala kojit. "Přestala jsem, když byl Toničce rok a měsíc. Kojení neberu jako devizu alternativních bio matek. Je to nepřirozenější věc na světě. Myslím, že jsem skončila tak akorát," dodala Aneta. ■