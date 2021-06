Nikol Švantnerová letí na Moravu pomoct rodině. V Hodoníně žije její přítel i táta, rodinný známý přišel o všechno

Nikol Švantnerová Michaela Feuereislová

"Mluvila jsem s oběma, nespala jsem celou noc. Naštěstí se to přihnalo půl hodiny poté, co skončili trénink. Jejich domu, kde bydlí, se to o kousíček vyhnulo. Jsou naštěstí bez újmy, dům i auto. Patrik bydlí ve vedlejší vesnici, a naštěstí je také v pořádku," řekla Super.cz Nikol.

"Náš rodinný známý minulý rok dokončil penzion, kvůli covidu nemohl fungovat a teď konečně začal prodávat a léto měl vyprodané. Penzion je nyní srovnaný se zemí, smetlo jim to vinohrad. Nezůstalo jim vůbec nic," smutní modelka.

Její partner jí posílal videa okolních vesnic, Nikol měla slzy v očích. "Okolní vesnice jsou doslova srovnané se zemí. Video vypadalo jako katastrofický film. Bylo to strašné," dodala s tím, že je právě v tuto chvíli na cestě na Moravu, aby známým, kteří přišli o všechno, pomohla.

"Jedu pomáhat, nemůžu čekat doma na zadku. Každá ruka dobrá. Budu ráda, když budu nápomocná. Moje rodina měla obrovské štěstí, ale je strašné vědět, že to bylo takhle blízko," uzavřela Švantnerová. ■