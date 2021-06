Lucie Hadašová řeší, jak se dostat za rodinou na Hodonínsko. Vlna podpory lidí z celé země ji dojímá

Lucie Hadašová Michaela Feuereislová

Vedle Elišky Bučkové (31) pochází ze Strážnice na Hodonínsku také bývalá královna krásy Lucie (34) Hadašová (34). I ta má na Moravě celou rodinu. "Sledujeme to, naši mi volali hned, jak se to prohnalo. Nám se to vyhnulo. Naštěstí," řekla Super.cz Hadašová.

V Hodoníně se narodila, k Moravě má velmi blízký vztah. Je připravená s rodinou pomoci, co bude možné. "To je samozřejmé. Ani o tom, myslím, není třeba mluvit. Jsem ve skupinách na Facebooku, které už vznikly jako vlna podpory, a je moc krásný vidět, jaké množství lidí z celé země chce pomáhat," říká Lucie.

Ráda by co nejdříve odjela na Hodonínsko pomáhat. "Zjišťuji, jak se tam dá jet. Prý jsou uzavřené obce, standardní cestou se tam jet nedá. Řeším, jak se tam dostat. Vedle finanční podpory to chce už nyní alespoň trochu pomoci dekami, potravinami, oblečením, botami. V Hodoníně jsem se narodila, není mi to lhostejné," uzavřela Hadašová. ■