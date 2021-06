Podívejte se na tu podobu! Tříletá dcera Filipa Renče a jeho manželky Marie je kopií svého otce

Marie Renčová s dcerou Super.cz

Herečka Marie Renčová vyrazila do společnosti s tříletou dcerkou Sofinkou. Ta je věrnou kopií svého otce, režiséra Filipa Renče (55). "Všichni to říkají, je to tak," řekla Super.cz s úsměvem Marie Renčová.

Půvabná herečka si kvůli pandemii koronaviru prodloužila mateřskou, nyní se pomalu vrací k herectví.

"Začínám zkoušet v angličtině Sen noci svatojánské na Shakespearovských slavnostech. Je to náročnější, ale o to krásnější. Během kovidové pauzy jsem se věnovala dceři, bylo to moc fajn. Byli jsme všichni zdraví, prodloužila jsem si mateřskou," prozradila.

Druhé dítě zatím v plánu není. "Necháváme to volně plynout, nejsem plánovací typ. Když to přijde, tak to přijde. Sofinka je úžasná a má energie za pět dětí," vysvětluje herečka, která má neuvěřitelně štíhlou postavu.

"Je to tou energií, kterou vydávám. Běhání kolem dítěte je náročné, ale krásné. Mám ráda sport, nemám na něj tolik času jako dřív, ale ráda sportuji jakkoli," dodala. ■