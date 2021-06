Jak si udržuje mladistvý vzhled a duševní pohodu? Jennifer Aniston se podělila o wellness tipy, které zvládnete i doma

Jennifer Aniston

Hereččinou absolutní prioritou jsou meditace. „Taky si vedu deník. Pokud to vynechám, nemám dobrý pocit. A pak si dám kávu, kávu a meditaci,“ popsala, jak vypadá její běžné ráno, v rozhovoru pro E! News.

Následuje procházka se psy Clydem, Sophie a Lordem Chesterfieldem, kdy se nenechá ničím rušit. „Žádné telefony, žádné maily, zprávy ani sociální sítě. Nepodívám se na nic dobrou hodinu, hodinu a půl. Všem doporučuji praktikovat to alespoň týden, nevěřili byste, jaký pocítíte rozdíl."

Zdravý životní styl si Jennifer osvojila už v dětství, a to díky zesnulé mamince Nancy Dow. „Nikdy mi nedovolovala sladkosti. Byla velmi uvědomělá, co se týče zdravého životního stylu, a dělala jógu, takže jsem na tom vyrostla.“

„Když jsem se odstěhovala, začala jsem rebelovat. Najednou jsem mohla jíst, co jsem chtěla. Tak jsem se živila vším možným. Rychle jsem zaznamenala, jaký to na mě mělo dopad. Byla jsem unavená, podrážděná, moje pleť byla příšerná a nelíbilo se mi to.“

Specialista na výživu herečku ujistil, že její matka nebyla blázen, jak si celá léta myslela, ale ve skutečnosti měla pravdu.

„Není to jen o výživě, ale i o duševní a spirituální pohodě. Berte v potaz, co konzumujete, posloucháte, sledujete, a to i prostřednictvím sociálních sítí nebo zpráv. To je opravdu klíčové k tomu, abyste byli zdraví a v celkové pohodě," apeluje na závěr. ■