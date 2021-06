Dva a půl měsíce po druhém porodu ještě švagrová Ani Geislerové na své váze není: Jde to ztuha, svěřila sestřička z Ordinace

Kristýna Janáčková Super.cz

"Jsem sice trochu unavená, ale jinak to zvládám úplně fantasticky, protože Luisík už je taková samostatná jednotka. Malého Elliota miluje, snaží se pomáhat a naštěstí vůbec nežárlí, snažili jsme se ho co nejvíc začlenit, abychom tomu předešli. Sám vybral Elliotovi druhé jméno Oliver. Společně jsme oběma chystali i dětské pokojíky," vysvětlila švagrová Ani Geislerové.

Stejně je to ale o trochu větší zápřah, než když rodila poprvé a měla doma jedináčka. "Nicméně se snažím si to maximálně užít a přispěl k tomu i ten lockdown, že jsem si maximálně užila těhotenství, porod i šestinedělí a neměla jsem pocit, že mi něco utíká. Je to úžasné," míní.

Hubnutí po porodu jí tentokrát nejde samo. "Když se narodil Luis, měla jsem už dva týdny po porodu úplně ploché bříško a dokonce i váhu menší než před těhotenstvím. Tady už to jde ztuha a trošičku se nadřu. Ale kila navíc neřeším, jsem tělu vděčná za to, že odnosilo nádherné zdravé dítě. Půjde to dolů, je na to čas," svěřila Kristýna, která už se pomalu chystá i do divadla. "Už jsem měla i představení na Vyšehradě a vidím to na pět šest představení měsíčně," plánuje. ■