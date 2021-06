Jindřiška z Pelíšků je trojnásobnou maminkou a rok po porodu vypadá skvěle: Nejstarší dcera už herečku přerostla

Kristýna Badinková Super.cz

Drobounkou herečku jsme po opravdu dlouhé době potkali ve společnosti, když spolu s holčičkami navštívila nové atrakce ve Světě medúz na pražské Pankráci. Jedenáctiletá Róza už ji skoro přerostla. "To je pravda a je to asi jedna z posledních dětských akcí, na které se mnou šla," smála se Kristýna.

Tu mohli televizní diváci v poslední době vídat v seriálu Temný Kraj, kde si zahrála kriminalistku a natáčela po boku Lukáše Vaculíka (59). Ten na rozdíl od mnoha jiných žen její věkové kategorie prý nebyl jejím dívčím idolem. "Snad se Lukáš neurazí, ale mě tyhle filmy minuly. Až když jsem se s ním seznámila naživo, zjistila jsem, že je fajn. Ale můj idol to nebyl. Ta práce mě ale moc bavila," řekla Super.cz.

Badinková patří k herečkám, které koronavirová pandemie nezastavila v práci, protože stejně žádnou kvůli narození syna neplánovala. "Věnovala jsem se miminku, byla jsem doma, takže ten lockdown se mi v uvozovkách i trošku hodil a neměla jsem pocit, že přicházím o nějaké role. Užila jsem si rok naplno doma a teď se pomalu vracím do divadla a k nějakému natáčení," svěřila.

Po porodu má opět zpět svoji dívčí postavu. "Snažila jsem se, aby kila ubývala, i když s otevřenými studii mojí oblíbené hot jógy by to šlo rychleji. Takhle jsem si musela vystačit s tím, že jsem nejedla večer. Náročnější bylo i to, že jsem s malým miminem lítala mezi dvěma pokojíčky, kde měly dcery online výuku. Myslím, že třetím dítětem jsem už skončila," uzavřela. ■