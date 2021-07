Bára Nesvadbová mění šatník a září v rudé: Spisovatelka se teď věnuje hlavně charitě, kolik stojí kočičí konzerva, ale neví

Bára Nesvadbová Super.cz

"Je to úplně neuvěřitelné, protože jsme se to počítaly s Pavlou Saudkovou, která na rozdíl ode mne počítat umí. Já to nezvládám vůbec, nevím, kolik peněz mám, kolik vydělávám a prodělávám anebo cenu kočičích konzerv. Ale vydělalo se 701 tisíc," řekla Super.cz Bára, kterou jsme potkali, když se zastavila popřát jedné z donátorek fondu Lilii Khousnoutdinové (33). Na oslavě jejích narozenin od ní zároveň převzala pro Be Charity šek na dalších 121 tisíc korun.

Bára nás překvapila svým outfitem, místo klasické černé, kterou nosila roky, oblékla rudé šaty. "Říkala jsem si, že by to chtělo změnu. Nemá to žádný podtext," objasnila Bára, která nám ve videu svěřila i svoje další plány včetně nové knihy, tentokrát pohádkové, kterou vydává, a také nadačního kalendáře. Ten nafotil Jan Saudek. ■