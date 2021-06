Třicátiny oslavila modelka ve třech hanbatých modelech: Jeden z nich odhalil celé kalhotky

Jasmine Sanders Profimedia.cz

Rozdává rady ohledně cvičení, ale co se týče oblečení, vzorem by být nemusela. Modelka Jasmine Sanders, která se objevila jak na titulce, tak i v plavkovém speciálu časopisu Sports Illustrated, oslavila třicátiny ve velkém stylu.

Na večírek v podniku v Hollywoodu, který měl krásný výhled na město, oblékla dokonce tři outfity. Ani jeden z nich nebyl nijak zvlášť cudný, ale nejnebezpečnější byly určitě červené šaty, pokud se tak pruh látky dá vůbec nazvat. Z těch modelce vyčuhovaly nejen dlouhé nohy, ale i celé kalhotky, což bylo to jediné, co na sobě pod modelem měla.

Druhé a třetí šaty byly flitrové a také pod ně nepotřebovala podprsenku. Ať už krátké, nebo dlouhé, obojí byly průhledné a kladly důraz na to, aby vynikla každá křivka jejího těla, protože tím se modelka živí.

Nedávno uvedla svůj vlastní cvičební program, který se jmenuje The Best By Jasmine Sanders. Ten by se měl zaměřit na takové cviky, které lidem pomohou cítit se dobře, a hlavně tak i vypadat.

Modelka se narodila v Německu, vyrostla v Jižní Karolíně a své profesi se věnuje už přes 15 let. Sama se přezdívá jako Golden Barbie. ■