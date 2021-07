Nejvíc sexy sportovec ze zimních olympijských her se chystá i do Tokia: Bude na sobě mít zase jen sukýnku?

Pita Taufatofua Profimedia.cz

Stejně jako na letních OH, tak i na zimních měl při zahájení na sobě jen tradiční sukni a odhalil své sexy svalnaté tělo, které ještě k tomu všemu pomazal velkou vrstvou oleje. Jeho účast na zimních hrách byla nezapomenutelná právě díky jeho volbě outfitu na zahajovací ceremoniál.

Letos bychom ho měli vidět znovu, protože se už kvalifikoval za svou zemi v taekwondu. Jeho snem ale bylo účastnit se tří po sobě jdoucích olympiád a pokaždé závodit v jiném sportu. Na kontě má už zmiňované taekwondo, běh na lyžích a v plánu je jako třetí kanoistika. Tento plán byl lehce narušen covidem, ale Tongan stále věří, že se mu podaří se kvalifikovat, jak nedávno napsal na svém profilu na sociální síti.

„Vybral jsem si kanoistiku, protože je to něco blízké mému srdci. Je to totiž něco, co polynésané dělají po tisíce let při cestování z jednoho ostrovu na druhý,“ uvedl před časem Pita. Není to žádný troškař, v Tokiu by prý rád získal zlato. ■