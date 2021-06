Zpěvák kapely Blink-182 má rakovinu: Je to na houby a bojím se, vzkázal fanouškům

Zleva: Matt Skiba, Mark Hoppus a Travis Barker Profimedia.cz

„Poslední tři měsíce podstupuji chemoterapie. Mám rakovinu. Je to na houby a bojím se, ale také mám štěstí, že mám nejlepší doktory, rodinu a přátele, kteří mi jsou oporou. Čekají mě ještě měsíce léčby, ale snažím se nevěšet hlavu a zůstat pozitivní. Nemohu se dočkat, až se toho zbavím a uvidím vás všechny na koncertech. Lásku všem,“ vzkázal fanouškům.

Zpěvák nesdělil typ ani v jaké fázi nemoc je. Podělil se ale o fotku z chemoterapie.

Muzikantovi posílají prostřednictvím sítí sílu fanoušci i slavné osobnosti, včetně kolegy z kapely, bubeníka a současného partnera Kourtney Kardashian Travise Barkera.

„Mark je můj bratr, miluji ho a podporuji. Budu mu stát po boku na každém kroku, nemohu se dočkat, až si zase společně zahrajeme,“ poskytl vyjádření E! News.

Mark založil kapelu v 90. letech, tehdy ještě s jinými členy, a dočkal se celosvětového úspěchu. Mezi jejich nejslavnější hity patří písně All The Small Things nebo I Miss You.

Poslední album s názvem Nine s aktuálními členy Barkerem a Mattem Skibou vydali v roce 2019. ■