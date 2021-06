Fanoušci šílí! Jennifer Aniston konečně řekla, jak to mají s exmanželem Bradem Pittem

Jennifer Aniston Profimedia.cz

O tom, že by se k sobě Jennifer Aniston (52) a Brad Pitt (57) mohli vrátit, sní fanoušci po celém světě už od jejich rozvodu v roce 2005. Koneckonců loni na udílení cen SAG Awards se k sobě docela měli . Nyní se herečka konečně vyjádřila k tomu, jaký vztah se svým ex má.

„Jsme kámoši...přátelé. A jsme v kontaktu,“ přiznala v show Howarda Sterna na rádiu SiriusXM. Zavzpomínala také na společné zářijové živé čtení osmdesátkového hitu Zlaté časy na Ridgemont High pro charitativní účely.

„Byla to legrace, nebylo to ani trochu divné, možná jen pro lidi, co se dívali a chtěli to tak vidět nebo předpokládali, že na tom něco divného bude. Užili jsme si to a bylo to pro dobrou věc.“

Bývalý pár četl dialogy milenců a fanoušci se mohli pominout. Hysterie po loňském udílení televizních a filmových cen, kdy se Jennifer a Brad potkali v zákulisí, nijak zvlášť neutichla.

Aniston a Pitt byli manželé pět let. Pitt se účastnil i oslav hereččiných 50. narozenin a o své ex vždy hovořil zásadně v superlativech.

Pittovi nevyšlo ani druhé manželství s Angelinou Jolie (46), s níž se donedávna soudil o opatrovnictví společných potomků. Aniston byla v letech 2015-2017 vdaná za Justina Therouxe (49), ale ani s ním to neklaplo.

Nyní je single a doufá, že si najde pana pravého, i když na další manželství to příliš nevidí.

„Bože, nevím. Nemám to v plánu. Hodlám si najít fantastického partnera a jednoduše žít báječný život. To je vše, v co doufám. Nemusí to být vytesané do kamene nebo černé na bílém,“ nechala se slyšet. ■