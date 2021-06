Britka vypadá jako animovaná sexbomba. Nejvíc pozornosti ale nebudí bujným poprsím ani hýžďovými implantáty

Marii Vieru fanoušci srovnávají s Jessicou Rabbit. Profimedia.cz

„Aniž bych se o to pokoušela, neustále mě srovnávají s Jessicou Rabbit,“ říká Londýňanka Maria Viera, jejíž podoba s jednou z nejvýraznějších animovaných postaviček je opravdu nepřehlédnutelná.

Maria za sebou má několik plastických operací, mezi nimiž nechybí například hýžďové implantáty, nejvíce pozornosti však nebudí její oblé partie, ale dlouhé ohnivé vlasy.

„Vždycky jsem přitom chtěla být platinovou blondýnkou, ale teplé tóny více ladí s barvou mé pleti,“ říká s tím, že právě barva vlasů jí přináší popularitu a otevírá dveře k pracovním nabídkám. „Je to už deset let, co jsem se začala takto barvit,“ dodala.

Za zákroky žena vydala už víc než dva miliony korun. ■